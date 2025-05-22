Бухгалтеру на аутсорсе нужно составить правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тысяч рублей

Чтобы не получить штраф за несоблюдение 115-ФЗ, бухгалтерам на аутсорсе нужно определиться с правилами внутреннего контроля, а также создавать анкеты клиентов.

Бухгалтерам, которые работают на аутсорсе, нужно создать большой документ — правила внутреннего контроля. Он должен соответствовать требованиям постановления Правительства от 14.07.2021 № 1188.

В правилах контроля следует указать то, как специалист по учету будет:

выявлять рискованные операции;

обучать сотрудников по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — ПОД/ФТ;

идентифицировать клиентов и управлять рисками по отмыванию денег (115-ФЗ).

Бухгалтерам нужно следить за обновлением списков террористов и экстремистов, чтобы в числе клиентов не было их фигурантов. Кроме того, нужно читать все информационные письма о рисках ПОД/ФТ, вовремя обновлять реквизиты компаний-клиентов, 2-3 раза в год проходить тексты от Росфинмониторинга.

Перед тем, как взять клиента на обслуживание, его нужно проверить по списку от Росфинмониторинга. Затем составить анкету, где будет указан уровень риска и основная информация о бизнесе.

Если этого не делать, бухгалтер рискует получить штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера: как он помогает и какие возможности открывает. DeepSeek, YandexGPT, Qwen, Perplexity: пример работы и выполнения задач (создание офферов, написание текстов, составление писем, проведение консультаций). Тренды в сфере бухгалтерских услуг и возможности заработка для бухгалтеров. Росфинмониторинг: регистрация ЛК и Правила внутреннего контроля. Договор с клиентом, прайс-лист, регламент работы с клиентом. Обзор эффективных каналов для привлечения клиентов и текущих тенденций. Что сейчас работает: сайт бухуслуг, соцсети, личный бренд и т. д.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 29 мая в 11:00 мск!