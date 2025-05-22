Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «ИНЭКО»

Регулятор решил, что у «ИНЭКО» непрозрачная структура собственности. Лицензию отозвали за нарушение федеральных законов в области ПОД/ФТ.

22 мая 2025 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО». Она занимала 338 место по величине активов.

Такое решение регулятор принял из-за того, что «ИНЭКО» нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, допускала нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В течение 1,5 лет в компании неоднократно менялся состав участников, что, по мнению регулятора, свидетельствует о непрозрачности структуры собственности и о попытке скрыть настоящих бенефициаров.

«Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "ИНЭКО" (ООО) подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот», — сказано на сайте ЦБ.

Банк России направил правоохранительным органам информацию о противоправных действиях кредитной организации. Сейчас в компании назначили временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

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