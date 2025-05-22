👤 Ассоциация юристов хочет создать черный список правозащитников

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин рассказал об идее создать черный список юристов.
«Как крупнейшее экспертное сообщество мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — сказал Владимир Плигин.
Черный список правозащитников будет похож на те, что формируют авиакомпании для нарушителей, организаторы спортивных мероприятий, а также банки для мошенников или дропперов.
Сейчас лжеюристы пользуются доверием россиян, которые с уважением относятся к почетному статусу адвокатов. Эта профессия предполагает добросовестность и высокий уровень знаний. Тогда как недобросовестные участники рынка «пятнают» не только свою репутацию, но и всего сообщества.
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Ассоциации юристов можно противопоставить только Ассоциацию добросовестных юристов.
Один из признаков добросовестности юриста является отсутствие задолженности по уплате взносов в автономную организацию юристов.