Депутаты предлагают понизить НДФЛ сотрудникам до 35 лет

Для молодых работников с низкими доходами хотят понизить ставку НДФЛ до 8%.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили главе Минфина Антону Силуанову снизить ставку НДФЛ до 8% для сотрудников до 35 лет с невысокими доходами.

Особые условия хотят распространить на специалистов моложе 35 лет, если их среднедушевой доход на семью не превышает двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.

«В начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30-40 процентов», — сказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Также он добавил, что финансовые трудности заставляют молодежь откладывать создание семьи, покупку жилья и рождение детей.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что нехватка денег повлияла на смещение ключевых жизненных этапов. Например, средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 лет, а число беременных женщин 20-24 лет сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023 году.

Недавно мы писали, что депутаты хотят отправить россиян на «демографическую неделю» — в дополнительный отпуск для повышения рождаемости.

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