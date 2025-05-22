Депутаты предлагают понизить НДФЛ сотрудникам до 35 лет

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили главе Минфина Антону Силуанову снизить ставку НДФЛ до 8% для сотрудников до 35 лет с невысокими доходами.
Особые условия хотят распространить на специалистов моложе 35 лет, если их среднедушевой доход на семью не превышает двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.
«В начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30-40 процентов», — сказал депутат Госдумы Сергей Миронов.
Также он добавил, что финансовые трудности заставляют молодежь откладывать создание семьи, покупку жилья и рождение детей.
Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что нехватка денег повлияла на смещение ключевых жизненных этапов. Например, средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 лет, а число беременных женщин 20-24 лет сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023 году.
Недавно мы писали, что депутаты хотят отправить россиян на «демографическую неделю» — в дополнительный отпуск для повышения рождаемости.
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Комментарии4
страховые взносы не взимаются с ЗП, реальные доходы на 13% сокращаются. Что он несет такое?))
Вас это ещё удивляет?)
До сентября следующего года будет продолжать. Затем затихнет на какое-то время.
а для старых?
а для старых надо повысить!
Вон некоторые старики по стопсят миллионов разбрасывают всяким-разным.... А ведь могли бы и родному Государству заплатить бы!