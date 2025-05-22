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💌 УФНС объяснило, какие риски несет нелегальная занятость и зарплата в конверте

Нелегальная занятость или так называемая зарплата в конверте влечет негативные последствия как для работника, так и работодателя.

Вот основные риски, которые назвали налоговики:

Для работника

Для работодателя

Нет социальных гарантий: работник лишается права на оплачиваемый отпуск, больничный, пособие по беременности и родам, а также защиты от незаконного увольнения.

Незащищенность в случае травмы на рабочем месте: работник, не оформленный официально, лишается права на компенсацию.

Риск невыплаты зарплаты: работодатель может задержать или вообще не выдать зарплату. И работнику будет сложно защитить свои права в суде.

Отсутствие пенсионных отчислений: это приведет к маленькой пенсии или ее отсутствию.

Сложности с получением кредита или ипотеки: отсутствие официального подтверждения дохода затрудняет получение кредитных средств.

  • Вызов для дачи пояснений на заседания комиссий с участием налоговых органов в администрациях муниципальных образований.

  • Административная и уголовная ответственность.

  • Репутационные риски.

  • Потеря квалифицированных кадров.

В случае выявления фактов выплаты зарплаты в конверте или оформления нелегальной занятости, УФНС рекомендует обратиться в ИФНС лично или онлайн с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» и личный кабинет.

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