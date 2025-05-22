💌 УФНС объяснило, какие риски несет нелегальная занятость и зарплата в конверте

Вот основные риски, которые назвали налоговики:
Для работника
Для работодателя
Нет социальных гарантий: работник лишается права на оплачиваемый отпуск, больничный, пособие по беременности и родам, а также защиты от незаконного увольнения.
Незащищенность в случае травмы на рабочем месте: работник, не оформленный официально, лишается права на компенсацию.
Риск невыплаты зарплаты: работодатель может задержать или вообще не выдать зарплату. И работнику будет сложно защитить свои права в суде.
Отсутствие пенсионных отчислений: это приведет к маленькой пенсии или ее отсутствию.
Сложности с получением кредита или ипотеки: отсутствие официального подтверждения дохода затрудняет получение кредитных средств.
В случае выявления фактов выплаты зарплаты в конверте или оформления нелегальной занятости, УФНС рекомендует обратиться в ИФНС лично или онлайн с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» и личный кабинет.
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