💌 УФНС объяснило, какие риски несет нелегальная занятость и зарплата в конверте

Нет социальных гарантий: работник лишается права на оплачиваемый отпуск, больничный, пособие по беременности и родам, а также защиты от незаконного увольнения.

Незащищенность в случае травмы на рабочем месте: работник, не оформленный официально, лишается права на компенсацию.

Риск невыплаты зарплаты: работодатель может задержать или вообще не выдать зарплату. И работнику будет сложно защитить свои права в суде.

Отсутствие пенсионных отчислений: это приведет к маленькой пенсии или ее отсутствию.

Сложности с получением кредита или ипотеки: отсутствие официального подтверждения дохода затрудняет получение кредитных средств.