Малый бизнес из новых регионов получил контракты от госкомпаний почти на 14 млрд рублей

На 132% вырос объем закупок у предприятий из ДНР. Поставщиками госкомпаний стали 928 представителей малого и среднего бизнеса из новых регионов России.

В первом квартале 2025 года объем закупок у малого и среднего бизнеса новых регионов по 223-ФЗ вырос до 13,7 млрд рублей. Это на 83% больше, чем в том же периоде 2024 года. Число заказчиков выросло на 16% и составило 575.

«Участие в закупках заказчиков с госучастием обеспечивает им не только своевременное пополнение оборотных средств, но и способствует развитию и масштабированию бизнеса, созданию новой инфраструктуры и рабочих мест. В первом квартале 2025 года поставщиками крупнейших госкомпаний уже стали 928 МСП новых регионов», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В ДНР объем закупок госкорпораций у МСП составил 9,1 млрд рублей, что на 132% больше, чем в первом квартале 2024 года. В ЛНР — 2,3 млрд рублей (+3%), Херсонской области — 2,1 млрд рублей (+87%), Запорожской области — 0,24 млрд (+23%).

Чаще всего с МСП из новых регионов заключают договоры на поставку угля (6,3 млрд рублей), антрацита (1,2 млрд), специализированной пищевой продукции (0,43 млрд). Также госкомпании обращаются за услугами по страхованию общей ответственности (1 млрд).

Недавно мы писали, что за год объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 172%.

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