🔧 За год объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 172%

Госзакупки у самозанятых растут в разных отраслях. Больше всего выросли закупки услуг по ремонту оборудования, проектированию, исследованиям.

Объем закупок госкомпаний у самозанятых по 223-ФЗ в первом квартале 2025 года превысил 6 млрд рублей. Рост составил 172%, сообщает Корпорация МСП.

Число самозанятых, работающих с госкомпаниями, в первом квартале 2025 года выросло на 26%: до 3,6 тыс. год к году.

«Госзакупки стали важным рынком сбыта для самозанятых. Число заключенных договоров выросло на 13% и превысило 4,4 тысячи. Мы видим рост в области научной деятельности, образования, информационных технологий, архитектуры, а также в сфере креативных индустрий», – рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего выросли закупки у самозанятых в таких сферах:

ремонт оборудования — в 17,2 раза;

архитектура, инженерно-техническое проектирование, технические испытания, исследования и анализ — в 7,4 раза;

страхование — в 3,6 раза;

реклама и исследование конъюнктуры рынка — в 3,3 раза;

профессиональные, научные и технические услуги — в 2,4 раза.

Больше всего закупали услуги самозанятых в Оренбургской области (1,03 млрд рублей), Москве (0,99 млрд), Краснодарском крае (0,65 млрд), Приморском крае (0,52 млрд), Московской области (0,37 млрд).

Ранее мы сообщали, что госкомпании стали рассматривать малый и средний бизнес как равноправных партнеров.

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