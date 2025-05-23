За нарушение ПДД водители заплатили рекордные 23 млрд рублей в первом квартале 2025 года

Несмотря на то, что число штрафов сократилось почти на 12%, сумма продолжает расти после ужесточения наказаний с 2025 года.

В январе-марте 2025 года россияне потратили на штрафы за нарушение ПДД рекордные 23 млрд рублей. Это на четверть больше показателя в том же периоде 2024 года.

Общее число взысканий упало на 12% благодаря комплексным мерам по борьбе с нарушениями ПДД и ужесточению наказаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков Bip.ru.

С начала 2025 года выросли штрафы за нарушения ПДД. Теперь за превышение скорости на 20-40 км/ч придется уплатить не 500 рублей, а 750. За непристегнутый ремень безопасности будет штраф 1,5 тыс., за выезд на встречку — 7,5 тыс., за движение по автобусной полосе — 2,25 тыс., а за вождение в нетрезвом виде — 45 тыс.

Также уменьшился размер дисконта за быструю оплату штрафа. Если раньше скидка была 50%, то сейчас — 25%. Но продлили срок уплаты — с 20 до 30 дней.

Чаще всего нарушители оплачивают штрафы в течение 10 дней, чтобы не перечислять полную сумму.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что траты на оплату взысканий в первом квартале 2025 года выросли на 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года. По данным банка «ДОМ.РФ», средний чек увеличился почти в два раза, а число оплаченных нарушений одним клиентом сократилось в 1,5 раза.

Недавно мы писали, что Минфин собирается получить больше 52 млрд рублей с нарушителей ПДД.

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