💰 Покупатели на Wildberries перевели более 33 млн рублей чаевых курьерам и менеджерам ПВЗ

Маркетплейс подвел первые итоги работы сервиса «Чаевые», запущенного в пилотном формате в конце января 2025 года.

Покупатели перевели менеджерам пунктов выдачи и курьерам более 33 млн рублей в качестве благодарности за качественное обслуживание.

Согласно первым результатам, чаще всего переводили суммы от 100 до 500 рублей. А максимальные переводы — 3 000 рублей и выше.

Чаще всего чаевые переводили в таких регионах:

Москва и Московская область. Санкт-Петербург. Астраханская область. Белгородская область. Калужская область. Мурманская область. Челябинская область. Красноярский край. Карачаево-Черкесия. Краснодарский край.

Более 90% опрошенных владельцев и менеджеров ПВЗ знают о возможности перевода безналичных чаевых через приложение маркета. При этом, несмотря на молодость сервиса и стадию тестирования, свыше 70% менеджеров отметили, что уже пользуются функционалом в работе.

По данным компании, для большинства клиентов чаевые — это, прежде всего, способ выражения благодарности: 41% респондентов отмечают, что оставляют их, если довольны сервисом, а для 38% опрошенных важна вежливость и доброжелательность.

Более 60%, привыкших оставлять чаевые, готовы делать это безналичным способом и в сумме более 300 рублей.

Сейчас сервис доступен всем российским пользователям платформы. Чаевые переводятся напрямую на WB Кошелек менеджера или курьера, откуда их можно вывести на банковский счет. Для этого нужно повысить его до уровня «Стандартный».

Чаевые можно оставить в течение недели после получения заказа.

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