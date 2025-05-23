Проценты по вкладам ИП должны указывать в декларации. Но Минфин частично опровергает это

В налоговое уведомление налоговики не включают доходы в виде процентов от вкладов на расчетных счетах ИП. За эти проценты ИП должны отчитываться самостоятельно.

Об этом сообщает региональное УФНС.

ИП, применяющие в 2022-2024 годах ПСН, НПД или ОСНО, обязаны сдать декларацию 3-НДФЛ в случае получения дохода в виде процентов по вкладам на расчетных счетах предпринимателя.

При применении УСН и ЕСХН доходы в виде процентов, полученных по договорам банковского вклада, учитываются в составе внереализационных доходов. Их надо отражать в декларациях по УСН и ЕСХН.

Физлицам, которые не ИП, налог с процентов по вкладам считают налоговики, и платить его надо по налоговому уведомлению до 1 декабря.

Между тем, в недавнем письме Минфина от 26.03.2025 № 03-04-07/29855 сделан вывод, что ИП на ОСНО, который получил доход от процентов по вкладу, платит с него НДФЛ до 1 декабря на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.