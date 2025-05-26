Общественники просят ограничить продажи энергетиков онлайн

Несмотря на закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним, онлайн-площадки продолжают это делать. К такому выводу пришли общественники после проверки. Поэтому они просят прокуратуру навести порядок.

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Генпрокуратуру пресечь продажу энергетиков несовершеннолетним через интернет.

С 1 марта 2025 года начал действовать Федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, который запрещает продавать энергетики детям до 18 лет. Продавцы должны требовать у таких покупателей паспорт, как и при продаже алкоголя.

Общественники провели исследование и выяснили, что она онлайн-площадках энергетические напитки продолжают продавать с существенными нарушениями. Например, несовершеннолетние по-прежнему могут оформить заказ с энергетиком и забрать его. Об этом пишут «Известия».

«Ребенок по-прежнему может беспрепятственно зарегистрировать аккаунт, указав при этом недостоверные или неполные данные о себе, заказать энергетические напитки, в том числе с оплатой своей личной банковской картой (оформленной на несовершеннолетнего), без предъявления паспорта получить эти напитки как от курьера, так и в пункте выдачи заказов», — сказали в ОПИ.

В Wildberries рассказали, что у них есть меры контроля при продаже энергетиков. Такие товары добавили в раздел 18+, изображения на карточках автоматически скрываются до подтверждения возраста, а товар выдадут только с паспортом.

В «Яндекс Лавке» и «Яндекс Еде» также скрыты фотографии энергетиков от несовершеннолетних, чтобы их просматривать, нужно сначала ввести возраст. Заказы с энергетическими напитками нельзя оставить у двери, курьеры передадут их лично и проверят паспорт.

Недавно мы писали, что Госдума установила штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.

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