Можно ли учесть в расходах на УСН компенсацию морального вреда работнику – ответ Минфина

В налоговой базе на упрощенке можно учесть только расходы, прямо перечисленные в НК РФ. Компенсации морального вреда в перечне нет.

Минфин спросили, можно ли учесть в составе расходов на УСН заработную плату сотрудника, восстановленного на работе решением суда, за период с увольнения до восстановления, а также компенсацию морального вреда.

Перечень расходов, которые можно учесть на упрощенке, установлен в п. 1 ст. 346.16 НК, ответил Минфин в письме от 30.04.2025 № 03-11-06/2/44166. Это закрытый перечень, напоминает ведомство. Расходы в подп. 5, 6, 7, 9 — 21, 38 п. 1 ст. 346.16 НК принимаются в порядке, предусмотренном статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 НК.

Расходы, которые не указаны в ст. 346.16, на УСН не учитываются.

То есть из письма ведомства можно сделать вывод, что в расходах можно учесть оплату труда восстановленного работника: подп. 6 п. 1 ст. 346.16, а компенсацию морального вреда учесть нельзя, так как такого пункта в перечне расходов нет.

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