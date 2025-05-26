Людям, которые потеряли работу, служба занятости предоставляет помощь психологов

Психологи кадровых центров «Работа России» бесплатно организовывают для россиян индивидуальные и групповые занятия.

В 2025 году психологи провели более 23 тыс. консультаций, тренингов и семинаров для людей, в сложных жизненных ситуациях, в том числе из-за потери работы, сообщает Роструд.

«Психологическая поддержка – это ключевой элемент работы современных кадровых центров “Работа России”. Они активно помогают безработным гражданам не только найти работу, но и восстановить внутренний баланс, уверенность и мотивацию», — заявил замглавы Роструда Ян Талбацкий.

Психологи проводят как индивидуальные консультации, так и групповые занятия и тренинги. На тренингах участников учат:

навыкам управления временем;

развитию коммуникативных умений;

анализу эмоционального состояния и помогают разработать планы выхода из кризисных состояний.

Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно, подчеркнули в Роструде.

Узнать о программе психологических мероприятий можно в центрах занятости и на портале «Работа России».

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