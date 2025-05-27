ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты бизнеса

Чтобы поддержать корпоративных заемщиков, у которых возникли временные трудности, ЦБ рекомендовал финансовым организациям реструктурировать кредиты (информационное письмо Банка России от 23 мая 2025 № ИН-08-23/85).
Регулятор временно смягчает требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную.
Такими заемщиками будут считать компании и ИП с не слишком высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода. Еще одно условие – подготовить для банка реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года.
Банкам поручено регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям. Если обнаружат отклонения, нужно досоздать резерв.
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