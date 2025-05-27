ЦОК ПРОФК 27.05 Мобильный
Маркетплейсы

С 9 июня 2025 Wildberries поднимет комиссию для селлеров

Маркетплейс хочет инвестировать в собственную инфраструктуру, поэтому будет удерживать вознаграждение на пять процентных пунктов больше.

Комиссия маркетплейса Wildberries с продаж селлеров вырастет на 5 процентных пунктов с 9 июня 2025 года.

Такое решение Wildberries принял из-за роста нагрузки на инфраструктуру и необходимости крупных инвестиций. Сейчас комиссии составляют от 3% до 25% в зависимости от товарных категорий и модели продаж.

«Мы не можем рисковать стабильностью платформы – от этого зависят миллионы заказов и доходы продавцов», — сказали в компании.

Комиссия вырастет для тех, кто торгует:

  • по модели «Витрина экспресс» — когда селлер сам хранит и доставляет товары;

  • по модели «Самовывоз из магазина продавца» — когда покупатель сам забирает товар после заказа;

  • товарами в категориях «Автомобили», «Фарма», «Алкоголь»;

  • продуктами и детским питанием;

  • садовыми тракторами;

  • товарами, для которых недавно снизили комиссию.

В 2024 году маркетплейс Wildberries вложил в инфраструктуру больше 150 млрд рублей, в этом году инвестиции нарастят из-за роста цен на оборудование и технологии.

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Комментарии

1
  • Ирина Е
    Специалист

    Комиссия вырастет для тех, кто торгует:

    товарами, для которых недавно снизили комиссию.

    Звучит как песня!

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