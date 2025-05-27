Перевод гендиректора с внешнего совместительства на основное место работы: как отчитаться

Перевести генерального директора – единственного учредителя с внешнего совместительства (0,5 ставки) на основную работу можно двумя способами. Если сделан кадровый перевод, сразу сдавать ЕФС-1 (в день издания приказа или следующий) не нужно.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали, как можно перевести генерального директора – единственного учредителя ООО с внешнего совместительства (0,5 ставки) на основное место работы на полную ставку.

Если мероприятие оформлено как кадровый перевод — форму ЕФС-1 сдают до 25 числа следующего месяца. Например, директора перевели с 1 мая:

«В 1С сделать кадровый перевод на основании приказа руководителя. Зарегистрировать запись о переводе в электронной трудовой книжке и бумажной трудовой книжке. По этому мероприятию сдать подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 до 25 июня 2025 года», — написали в чате.

Участники обсуждения подсказали второй способ перевода:

«Мы делали через увольнение, так как внешний совместитель. Сначала уволили, затем приняли по основному месту работы на полную ставку», — поделились коллеги.

Если учредителя перевели таким способом – ЕФС-1 нужно будет сдать не позже, чем на следующий день после увольнения и приема на работу.

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