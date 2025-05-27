ФНС объяснила, с какого момента считается срок владения квартирой, если ее купили по ДДУ

При продаже квартиры собственники не должны декларировать доход, если владели недвижимостью больше пяти лет. Для ДДУ срок начинается с момента полной оплаты по договору.

В чате ФНС появился вопрос, нужно ли платить налог с продажи квартиры, если в 2015 году был заключено договор долевого участия (ДДУ) и тогда же была 100% оплата жилья. Права на квартиру в Росреестре зарегистрировали только в апреле 2025 года по причине долгостроя.

Такой вопрос возник из-за того, что владелец в мае 2025 года продал жилье.

Представитель ФНС ответил, что срок владения квартирой будет считаться с 2015 года, по факту полной оплаты по ДДУ.

«Обязанность декларирования доходов при продаже квартиры не возникнет, так как срок владения превышает 5 лет», — сказано в чате.

Также пользователю порекомендовали направить в инспекцию по месту учета пояснение и документы, которые подтвердят факт оплаты.