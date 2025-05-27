Работодатель не может в одностороннем порядке изменить работнику должностные обязанности

Должностная инструкция – необязательный документ, но если утвердили – соблюдать ее обязательно. Изменить должностные обязанности можно только с письменного согласия работника.

Должностная инструкция – это внутренний документ, определяющий обязанности работника. В ней можно указать квалификационные требования по должности, подчиненность работника и другие особенности, сообщает Роструд.

Должностная инструкция не относится к обязательным документам, регламентирующим трудовые отношения. Но для госслужащих этот документ будет обязательным.

Как оформить должностную инструкцию – решает работодатель. Ее можно утвердить как самостоятельный документ или сделать приложением к трудовому договору. При этом утвержденную инструкцию работник обязан соблюдать с момента ознакомления с ней.

Что включает должностная инструкция:

общие положения;

должностные обязанности;

права работника;

ответственность.

Работодатель не может в одностороннем порядке внести изменения в должностную инструкцию, предупреждает Роструд.

Изменить работнику должностные обязанности можно только с его письменного согласия.

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