Работодатель не может в одностороннем порядке изменить работнику должностные обязанности

Должностная инструкция – это внутренний документ, определяющий обязанности работника. В ней можно указать квалификационные требования по должности, подчиненность работника и другие особенности, сообщает Роструд.
Должностная инструкция не относится к обязательным документам, регламентирующим трудовые отношения. Но для госслужащих этот документ будет обязательным.
Как оформить должностную инструкцию – решает работодатель. Ее можно утвердить как самостоятельный документ или сделать приложением к трудовому договору. При этом утвержденную инструкцию работник обязан соблюдать с момента ознакомления с ней.
Что включает должностная инструкция:
общие положения;
должностные обязанности;
права работника;
ответственность.
Работодатель не может в одностороннем порядке внести изменения в должностную инструкцию, предупреждает Роструд.
Изменить работнику должностные обязанности можно только с его письменного согласия.
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