Нужно ли писать в трудовой книжке о премиях за большой вклад и по итогам работы за 9 месяцев – ответ Минтруда

В порядке заполнения трудовых книжек нет обязанности записывать в документ сведения о премиях, предусмотренных системой оплаты труда.

В письме от 24.04.2025 № 14-6/ООГ-2109 Минтруд ответил на вопрос о внесении в трудовую книжку сведений о выплаченных работнику премиях за большой вклад в работу и по итогам работы за 9 месяцев года.

В порядке заполнения трудовых книжек (приказ № 320н от 19.05.2021) не предусмотрена обязанность вносить туда информацию о премиях, предусмотренных системой оплаты труда, сообщает ведомство.

Ранее Минтруд разъяснял, какие премии все-таки надо вносить в трудовую книжку.

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