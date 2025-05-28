💳 За дропперство будет можно получить до 6 лет лишения свободы

Депутаты считают, что с карты владельца без его ведома никто не сможет вывести средства или легализовать преступные доходы. Поэтому для дропперов собираются установить уголовную ответственность.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для дропперов.

Если за вознаграждение передать третьим лицам электронных средств платежа (ЭСП) или личную банковскую карту, то можно получить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

За это преступление также предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.

«Сокрытие преступлений, вывод наличных денежных средств, легализация преступных доходов без действий держателя ЭСП невозможны, в связи с чем такой вид деятельности является общественно опасным», — сказано в пояснительной записке.

Еще строже будет наказание для допперов, которые не были клиентами банка, но оформили там карту и передали ее мошенникам. За это предусмотрен штраф до 1 млн рублей, лишение свободы на срок до шести лет вместе со штрафом до 500 тыс.

Дроппры — это подставные лица, которых мошенники привлекают к обналичиванию или перемещению украденных денег.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.