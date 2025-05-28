Районные коэффициенты хотят применять к зарплатам сотрудников из ЗАТО

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому к заработной плате сотрудников из закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) будут применять районные коэффициенты.
ЗАТО — предмет особого внимания со стороны государства, эти территории имеют стратегическое значение для обороноспособности и безопасности, развития науки, экономики. В них сконцентрированы инновационные и промышленные ресурсы.
На таких территориях действуют льготы по оплате труда, страхованию и гарантии занятости.
«Законопроектом предлагается применять к заработной плате работников, осуществляющих свою деятельность в закрытом административно- территориальном образовании, районные коэффициенты», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас в 22 субъектах РФ создано 38 закрытых административно-территориальных образований, они включают 81 населенный пункт. В ЗАТО живет около 1 млн человек.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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