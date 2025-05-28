ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (1)
Зарплата

Районные коэффициенты хотят применять к зарплатам сотрудников из ЗАТО

Для специалистов, которые работают на предприятиях в закрытых административно-территориальных образованиях, предложили учитывать районные коэффициенты к зарплате.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому к заработной плате сотрудников из закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) будут применять районные коэффициенты.

ЗАТО — предмет особого внимания со стороны государства, эти территории имеют стратегическое значение для обороноспособности и безопасности, развития науки, экономики. В них сконцентрированы инновационные и промышленные ресурсы.

На таких территориях действуют льготы по оплате труда, страхованию и гарантии занятости.

«Законопроектом предлагается применять к заработной плате работников, осуществляющих свою деятельность в закрытом административно- территориальном образовании, районные коэффициенты», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в 22 субъектах РФ создано 38 закрытых административно-территориальных образований, они включают 81 населенный пункт. В ЗАТО живет около 1 млн человек.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.

Купить онлайн-билет

Полезные документы по теме статьи

Автор

Ильяс Сафин
Право

Как снять запрет или арест с автомобиля?

Ограничения на автомобиль, такие как запрет на регистрационные действия или арест, могут серьезно осложнить жизнь автовладельцу. Разберемся, как снять эти неприятные «оковы» с вашего железного коня!

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум