📅 Сегодня, 28 мая – последний день, чтобы заплатить налоги и взносы без последствий

УФНС напоминает, что сегодня, 28.05.2025, наступил крайний срок для уплаты:

авансовых платежей по налогу на прибыль организаций — за второй квартал 2025 или за апрель;

страховых взносов — за апрель;

НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;

1/3 НДС — за первый квартал 2025;

налога в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН — за апрель;

НДПИ — за апрель;

ЕСХН — в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем — за апрель;

НПД самозанятых — за апрель;