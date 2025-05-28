📅 Сегодня, 28 мая – последний день, чтобы заплатить налоги и взносы без последствий

УФНС напоминает, что сегодня, 28.05.2025, наступил крайний срок для уплаты:
авансовых платежей по налогу на прибыль организаций — за второй квартал 2025 или за апрель;
страховых взносов — за апрель;
НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;
1/3 НДС — за первый квартал 2025;
налога в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН — за апрель;
НДПИ — за апрель;
ЕСХН — в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем — за апрель;
НПД самозанятых — за апрель;
акцизов — за апрель.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.
Сохраняйте календарь для бухгалтера на июнь 2025.
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