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📅 Сегодня, 28 мая – последний день, чтобы заплатить налоги и взносы без последствий

Налоговики напомнили, какие налоги и страховые взносы нужно успеть заплатить 28 мая 2025 года включительно.

УФНС напоминает, что сегодня, 28.05.2025, наступил крайний срок для уплаты:

  • авансовых платежей по налогу на прибыль организаций — за второй квартал 2025 или за апрель;

  • страховых взносов — за апрель;

  • НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;

  • 1/3 НДС — за первый квартал 2025;

  • налога в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН — за апрель;

  • НДПИ — за апрель;

  • ЕСХН — в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем — за апрель;

  • НПД самозанятых — за апрель;

  • акцизов — за апрель.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.

Сохраняйте календарь для бухгалтера на июнь 2025.

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