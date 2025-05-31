😡 Россияне назвали главные раздражающие факторы в работе: итоги опроса

Комфортные форматы работы для россиян сводятся к четырехдневной рабочей неделе, гибкому или свободному графику, а также недолгой дороге до офиса.

60% россиян мечтают о четырехдневной неделе или сокращенной пятнице. Только каждый пятый работающий имеет гибкий график, а полностью свободный — всего 4%.

69% респондентов заявили, что работают по стандартному офисному расписанию — с фиксированным временем начала и конца дня.

Такие результаты получил российский таск-трекер Kaiten, они есть у «Клерка».

На первом месте среди раздражающих факторов — долгая дорога до офиса: ее упомянули 35% респондентов.

Чуть меньше (34%) пожаловались на невозможность решать личные дела днем, 27% — на несоответствие рабочего графика собственным биоритмам. Среди других частых претензий — переработки (13%) и ожидание быть на связи в нерабочее время (10%).

Среди главных пожеланий к идеальному формату работы — возможность самостоятельно выбирать время начала и окончания дня (42%), работать из любого места (46%) и решать личные дела в течение дня (37%).

«Результаты исследования подтверждают то, что мы регулярно слышим от пользователей: люди все чаще переосмысливают формат работы и ждут от компаний большей адаптивности и понимания», — комментирует Денис Разнометов, гендиректор Kaiten.

Интересно, что даже в ИТ, где гибкий подход к планированию времени считается нормой, большинство сотрудников по-прежнему придерживаются фиксированного рабочего графика. При этом 60% из них назвали четырехдневку — наиболее предпочтительным форматом.

В маркетинге и рекламе запрос на свободный график еще выше: более 70% выступили за сокращенную рабочую неделю, а половина — за возможность выбирать, когда начинать рабочий день.

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