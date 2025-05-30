Банки начали блокировать счета юрлиц, которые выступают платежными агентами

Платежным агентам с большими оборотами предложили платить банкам комиссию с каждой сделки. Так их счета не будут блокировать.

Кредитные организации начали устанавливать ограничения на счета своих клиентов-юридических лиц, которые оказывают услуги платежных агентов. Чтобы разморозить операции, им предлагают вступить в пул их собственных агентов, а также платить с каждой сделки комиссию.

То, что компания ведет деятельность платежного агента, банки распознают по оборотам организации. Об этом пишут «Ведомости».

Агент-посредник смог разблокировать счета, но банк попросил рассказать об условиях, на которых компания работает со своими клиентами, поделиться данными о его платежной инфраструктуре за границей, направлениях платежей.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что блокировка счетов может расцениваться как недобросовестная конкуренция со стороны банков.

Как только платежные агенты достигают больших оборотов, им приходится согласовывать свою работу с банками, сказал управляющий партнер консалтинговой компании LWM (Стамбул) Ленар Рахманов. Посредники, которые продолжат работать в тени, создают риски для самих банков.

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