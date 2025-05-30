Начали действовать ограничения на переводы без открытия счета

Чтобы уменьшить число непрозрачных операций, власти разрешили без полной идентификации переводить не больше 100 тысяч рублей. Раньше никаких ограничений по сумме не было.

30 мая 2025 года вступил в силу закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ, по которому без открытия банковского счета можно перевести не больше 100 тыс. рублей.

Если нужно отправить больше 100 тыс. рублей, то придется пройти полную идентификацию или провести перевод со своего банковского счета. Раньше закон не устанавливал ограничения по сумме перевода без открытия счета.

Также закон увеличил с 60 до 100 тыс. рублей размер остатка денег на электронном кошельке, который был открыт по упрощенной идентификации.

«Для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии)», — сказано на сайте Центробанка.

Ожидается, что изменения помогут сократить число непрозрачных операций по отмыванию доходов, финансированию терроризма, а также мошеннических действий через дропперов.

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