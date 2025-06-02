Роструд: можно ли вписать в трудовой договор банк, с которым у работодателя зарплатный проект

Работник может сам выбрать банк для перечисления зарплаты и поменять его в любой момент.

Роструд спросили, правомерно ли включить в трудовой договор пункт о перечислении заработной платы именно в тот банк, с которым заключен зарплатный проект. В трудовом договоре предполагались такие формулировки:

«Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной форме путем ее перевода в кредитную организацию, к которой подключен зарплатный проект Работодателя. Заявление на подключение к зарплатному проекту подается работником при заключении трудового договора».

При трудоустройстве работник также пишет заявление о перечислении заработной платы по реквизитам и подписывает согласие о том, что имеет право заменить кредитную организацию.

«Полагаем, что неправомерно, поскольку работник в любой момент может изменить кредитную организацию для перечисления заработной платы», — ответили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Трудовые договоры не могут содержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством: ч. 2 ст. 9 ТК. Если такие условия включены в трудовой договор, они не должны применяться.

Согласно ч. 3 ст. 136 ТК, зарплату выплачивают работнику на месте работы или переводят в кредитную организацию, указанную в заявлении работника на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник может заменить кредитную организацию для перевода зарплаты, письменно сообщив работодателю об изменении реквизитов для перевода денег не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты зарплаты.

То есть за указанные формулировки в трудовом договоре работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предупреждает Роструд.

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