Обучение для бухгалтеров

Изменения в ЕГРИП, как самозанятому перейти на патент и может ли гендиректор работать дистанционно: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 26 по 8 мая 2025 года.

  1. Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс

  2. Как внести изменения в ЕГРИП в 2025 году

  3. Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс

  4. Бухгалтерский учет по счету 69: проводки и примеры

  5. Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

  6. Счет-фактура подписан неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС

  7. Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

  8. Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе

  9. Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс

  10. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по счету 71: проводки и примеры

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум