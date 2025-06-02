Можно ли отказаться подписывать допсоглашение о включении обязанностей наставника в должностную инструкцию – ответ Роструда

За отказ от наставничества работника увольнять нельзя.

Роструд ответил на вопрос о том, можно ли не подписывать дополнительное соглашение о включении обязанностей наставника в должностную инструкцию.

«Можно. Увольнение за отказ от наставничества законом не предусмотрено», — отвечает ведомство.

Наставничество – это выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы (ч. 1 ст. 351.8 ТК).

При этом работник может отказаться от наставничества, а работодатель - досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня (ч. 6 ст. 351.8 ТК).

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