👓 Все основные изменения с июня 2025 для бухгалтера: обзор

В июне 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые в том числе затрагивают работу бухгалтера.

С 30 мая 2025

Новый подход к ответственности за персональные данные

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, теперь зависят от ее масштаба — до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут оборотные штрафы — до 3% выручки.

Также введена административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если человек не хочет проходить идентификацию или аутентификацию по биометрии.

Мы сообщали, что приняты новые штрафы за утечку персональных данных.

Введен лимит на переводы с упрощенной идентификацией клиента

При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалент в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.

Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей.

Мы сообщали про новый закон, по которому без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей.

С 1 июня

Новые меры по борьбе с мошенниками

Банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и ряду других субъектов запретили информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров.

Сотовые операторы начнут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия только после завершения звонка, когда злоумышленники больше не смогут удерживать внимание человека.

Заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Самозапрет на кредиты

С 1 июня портал «Госуслуги» начал принимать только подтвержденные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявления о снятии запрета на оформление кредита.

Борьба с дропперами

Поправки в антиотмывочный закон № 115-ФЗ расширили полномочия Росфинмониторига для борьбы с дропперами. Теперь он может приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом на срок до 10 дней без суда, если есть подозрения, что эти средства получены преступным путем и используются для легализации доходов.

Противодействие экстремизму

Действие законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма распространили на экстремистскую деятельность. Также расширены основания для включения физлиц в перечень причастных к экстремизму или терроризму.

Продажу поддельных и просроченных лекарств заблокируют

С 1 июня убрали возможность торговать препаратами с истекшим сроком годности и лекарствами, оборот которых приостановлен или прекращен — постановление Правительства от 03.05.2025 № 257. Их будут проверять автоматически через систему мониторинга, подключенную к кассе. Также предусмотрена проверка кодов идентификации и глобальных идентификационных номеров для исключения продажи подделок.

С 3 июня

Поддержка малого и среднего бизнеса

Упрощена процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Закон также позволит субъектам МСП в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.

Зачисление пенсии

С 3 июня военные пенсионеры и члены их семей могут сами определять банк для зачисления пенсионных средств. Их получение через Сбер и другие банки дополнили возможностью перечисления денег через органы федерального казначейства.

С 27 июня

Защита от недобросовестных производителей

Нарушением будут считать не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и саму эту деятельность без предварительного уведомления. Таким образом, правонарушение переходит в разряд длящихся. Срок давности привлечения к ответственности увеличен до одного года.

Противодействие коррупции

Для борьбы с коррупцией должностные лица смогут запрашивать информацию о ценных бумагах и кредитных историях проверяемых граждан. Перечень таких должностных лиц установит Президент.

Обеспечение технологического суверенитета РФ

Вступает в силу отдельный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ, посвященный технологической политике. Описаны ее цели, задачи и инструменты. Среди целей — обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формируют технологическую политику Президент, Федеральное Собрание, Правительство,ЦБ, РАН, исполнительные органы субъектов РФ.

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