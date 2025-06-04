🍷 Как сформировать чек ККТ на крепкий алкоголь

Данные о продаже крепкого алкоголя передаются в ЕГАИС. Поэтому касса должна быть подключена к УТМ (универсальный транспортный модуль) – приложению, которое необходимо, чтобы передавать данные о закупках и продажах.

Как сформировать кассовый чек при продаже крепкого алкоголя, рассказала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.

Для ФФД 1.2 реквизиты чека такие: тег 1212 «признак предмета расчета» – указывают значение «Подакцизный товар» или АТ;

тег 1308* «КТ ЕГАИС-2.0» – указывают данные, считанные со штрих-кода в формате PDF-14 (данные с акцизной марки старого формата);

тег 1309* «КТ ЕГАИС-3.0» – указывают данные, считанные со штрих-кода DataMatrix (данные с акцизной марки нового формата);

теги 1301 или 1302 – указывают коды в формате EAN-8, или EAN-13, их считывают со штрих-кода алкогольной продукции.

*указывают какой-то один из этих тегов (в зависимости от того, какая марка на бутылке)

Рекомендации ФНС по чекам на алкоголь – тут.

При продаже крепкого алкоголя должен печататься отдельный чек ЕГАИС, в котором указывают:

дата и время продажи алкогольной продукции;

номер ФН, с помощью которого осуществлялся расчет при продаже алкогольной продукции;

порядковый номер фискального документа ККТ, с помощью которой осуществлялся расчет при продаже алкогольной продукции.

Однако такие же данные есть в кассовом чеке, который формируют по требованиям ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ, поэтому допускается два варианта:

формировать кассовый чек + чек ЕГАИС;

формировать кассовый чек.

Реализация зависти от решения производителя вашей кассовой программы.

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