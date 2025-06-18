Отчетность по грантовым программам сдают после каждого этапа. Единого органа нет
При сдаче в Минцифры это — режим «без НДС», упрощенное получение статуса ИТ-компании и приоритет при участии в госзакупках.
Отчетность в Минпромторг дает приоритет при участии в госзакупках и торгах, преимущество в ГИСП (государственная информационная система промышленности), а также повышение узнаваемости бренда.
После каждого этапа сдается финансовая и научно-техническая отчетность. Первая — подтверждает, что грант расходуется в соответствии с целевыми направлениями и в соответствующих пропорциях. Вторая описывает в формате реферата результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал Евгений Баранов — директор по работе с партнерами в международной группе компаний DV Consulting, эксперт по привлечению мер господдержки от ФСИ и инновационного центра Сколково, скаут и ментор проектов ранних стадий частной инвестиционной компании ALHENA.VC.
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