Поправки в НК уберегут ИП от двойных фиксированных взносов
Такую поправку внесут в НК (проект размещен на федеральном портале).
Поясним, фиксированные взносы платят не только ИП, но и такие лица:
адвокаты;
медиаторы;
нотариусы, занимающиеся частной практикой;
арбитражные управляющие;
оценщики;
патентные поверенные;
иные лица, занимающиеся частной практикой.
До 2019 года Минфин настаивал на том, что если человек относится к одной из этих категорий и одновременно он ИП, то он должен платить фиксированные взносы два раза – по двум основаниям.
Потом справедливость восторжествовала и Минфин поменял свое мнение. Теперь такие «ИП-совместители» платят взносы в одинарном размере.
А взносы 1% они платят из дохода по всем своим видам деятельности. Такое разъяснение есть в письме Минфина от 19.03.2025 № 03-15-05/27169.
С 2026 года эту норму пропишут в НК. Теперь уже не будет никаких сомнений, как ИП платить взносы, если он еще и адвокат или арбитражный управляющий.
Об этой и других поправках в НК по фиксированным взносам читайте в нашей статье.
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