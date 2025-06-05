Поправки в НК уберегут ИП от двойных фиксированных взносов

Один человек должен однократно платить фиксированные взносы, даже если он не только ведет бизнес как ИП, но и занимается другой деятельностью, по которой предусмотрены фиксированные взносы.

Такую поправку внесут в НК (проект размещен на федеральном портале).

Поясним, фиксированные взносы платят не только ИП, но и такие лица:

адвокаты;

медиаторы;

нотариусы, занимающиеся частной практикой;

арбитражные управляющие;

оценщики;

патентные поверенные;

иные лица, занимающиеся частной практикой.

До 2019 года Минфин настаивал на том, что если человек относится к одной из этих категорий и одновременно он ИП, то он должен платить фиксированные взносы два раза – по двум основаниям.

Потом справедливость восторжествовала и Минфин поменял свое мнение. Теперь такие «ИП-совместители» платят взносы в одинарном размере.

А взносы 1% они платят из дохода по всем своим видам деятельности. Такое разъяснение есть в письме Минфина от 19.03.2025 № 03-15-05/27169.

С 2026 года эту норму пропишут в НК. Теперь уже не будет никаких сомнений, как ИП платить взносы, если он еще и адвокат или арбитражный управляющий.

Об этой и других поправках в НК по фиксированным взносам читайте в нашей статье.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.