ИП может получать оплату больничных: сколько надо заплатить

Индивидуальные предприниматели тоже могут получать пособия по временной нетрудоспособности, декретные и пособия до 1,5 лет ребенка.

Для этого им нужно вступить в добровольные правоотношения с СФР и заплатить 7 809,12 руб. до конца 2025 года. Право на пособия появится в 2026 году.

Расчет пособия для ИП

Размер больничных зависит от МРОТ.

Пособие за один день болезни — это МРОТ, деленный на количество календарных дней месяца.

Например, если ИП заплатил взносы в 2024 году, то в июне 2025 года пособие за каждый день больничного или отпуска по беременности и родам составит 748 руб.

Расчет больничных для ИП в 2025 году мы разбирали здесь.

МРОТ и размер пособий на 2026 год будет известен позже. Но точно не меньше суммы 2025 года.

Размер ежемесячного пособия до 1,5 лет до 1 февраля 2026 года — 10 103,83 руб., потом оно индексируется.

Как ИП получить пособия

Чтобы получать пособия в 2025 году, нужно было уплатить взносы за 2024 год.

Если уплатить взносы до конца 2025 года, право на пособия появится лишь в 2026-м.

Для оформления ИП нужно подать заявление в СФР или через личный кабинет страхователя с авторизацией через Госуслуги.

Для больничных и декретных надо заранее оформить электронный больничный в медорганизации.

Такие разъяснения дал портал Госуслуг.

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