Совет Федерации предложил ввести оборотные штрафы для производителей фальсификата

Оборотные штрафы будут зависеть от тяжести нарушения. Ожидается, что в диапазоне от 1% до 3% годовой выручки.

Сенаторы предложили правительству установить оборотные штрафы для компаний, которые производят фальсифицированные пищевые продукты. Размер наказания будет зависеть от совокупной выручки нарушителя.

Также среди идей — ввести механизм внесудебной приостановки продаж некачественной продукции и запретить госзакупку товаров по ценам, значительно ниже себестоимости. Об этом пишет Forbes.

«Конкретный размер в пределах диапазона должен устанавливать суд с учетом характера и тяжести правонарушения. Диапазон может составлять от 1 до 3% годовой выручки, как в случае с нарушением законодательства о персональных данных», — сказал председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Планируется, что полномочия о приостановке оборота небезопасной продукции до решения суда будут у Роспотребнадзора. Он сможет заблокировать продажи с помощью Государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров (ГИС МТ).

Основатель INFOLine Иван Федяков объяснил, что изменения и повышенные штрафы позволят компенсировать доходы бюджета, которые выпадают из-за «отечественного» фальсификата и неправильно оформленного импорта.

Недавно мы писали, что возле рынка «Садовод» нашли 200 фиктивных обувных фабрик, где фактические ничего не производили и маскировали контрафакт под «отечественное» производство.

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