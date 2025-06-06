Совет Федерации предложил ввести оборотные штрафы для производителей фальсификата
Сенаторы предложили правительству установить оборотные штрафы для компаний, которые производят фальсифицированные пищевые продукты. Размер наказания будет зависеть от совокупной выручки нарушителя.
Также среди идей — ввести механизм внесудебной приостановки продаж некачественной продукции и запретить госзакупку товаров по ценам, значительно ниже себестоимости. Об этом пишет Forbes.
«Конкретный размер в пределах диапазона должен устанавливать суд с учетом характера и тяжести правонарушения. Диапазон может составлять от 1 до 3% годовой выручки, как в случае с нарушением законодательства о персональных данных», — сказал председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
Планируется, что полномочия о приостановке оборота небезопасной продукции до решения суда будут у Роспотребнадзора. Он сможет заблокировать продажи с помощью Государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров (ГИС МТ).
Основатель INFOLine Иван Федяков объяснил, что изменения и повышенные штрафы позволят компенсировать доходы бюджета, которые выпадают из-за «отечественного» фальсификата и неправильно оформленного импорта.
Недавно мы писали, что возле рынка «Садовод» нашли 200 фиктивных обувных фабрик, где фактические ничего не производили и маскировали контрафакт под «отечественное» производство.
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