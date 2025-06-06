🔎 В каждой третьей компании изучают социальные сети будущих сотрудников

В 10% случаев кандидаты сталкивались с отказами при найме из-за того, что работодателей не устроили их странички в интернете.

65% работодателей заявили, что не анализируют социальные сети соискателей, тогда как 20% считают формальностью просмотреть профили будущих сотрудников.

Убеждены, что личные страницы в интернете влияют на процесс найма, 14% компаний. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и СберПодбор.

На общее впечатление от социальных сетей соискателей обращают внимание 72% работодателей. Тексты и посты изучают 66% респондентов, фотографии пролистывают 59%. Также не последнюю роль играет манера общения в комментариях (52%), а также аватары профилей (48%).

34% компаний интересуются подписками на группы, паблики и каналы будущих сотрудников, а список друзей просматривают 28%.

Только в 10% случаев кандидаты получали отказы при найме из-за чего-то неприемлемого в социальных сетях.

По этой причине от найма линейного персонала отказывались 14% компаний, а 28% отказывали кандидатам вне зависимости от планируемой должности.

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