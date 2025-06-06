Может ли работник на удаленке взять выходной для диспансеризации – ответ Минтруда

У дистанционных работников такие же права, как и у очных. В том числе на оплачиваемый выходной.

Работник на удаленке имеет право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, напоминает Минтруд.

Дистанционные работники имеют такие же права, как и очные, в том числе на оплачиваемый выходной. Как часто его можно брать – зависит от возраста:

1 день раз в 3 года — работники до 40 лет;

1 день ежегодно — работники старше 40 лет;

2 дня ежегодно — предпенсионеры и пенсионеры.

В дни, когда работники проходят диспансеризацию, за ними сохраняются место работы и средний заработок.

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