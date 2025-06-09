❗ Путин подписал закон об условиях назначения премий

Работодатели смогут снижать премии за дисциплинарные нарушения. При этом зарплата не может уменьшаться более чем на 20%.

Закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ об ограничениях на снижение премий работникам, которые совершили дисциплинарное нарушение, подписал Президент. Документ опубликован на официальном портале госинформации.

Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда его применили к работнику.

При этом размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.

Систему премирования работодатель обязан четко прописывать в трудовых договорах и локальных актах. Можно установить условием получения премии качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Также работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.