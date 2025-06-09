Роструд рассказал о мифах, связанных с испытательным сроком

Испытательный срок можно уменьшить, иногда продлить, но назначить его можно не всем.

У сотрудников и работодателей бывают ошибочные представления об испытательном сроке. Самые частые мифы разоблачил Роструд.

Миф Правда Всем работникам при приеме на работу обязательно устанавливают испытательный срок При заключении трудового договора условие об испытательном сроке может быть предусмотрено по соглашению сторон, но некоторым категориям работников испытательный срок не устанавливают: ст. 70 ТК На испытательном сроке заработная плата меньше На период испытательного срока нельзя снижать уровень оплаты труда новому работнику Период испытательного срока не может быть уменьшен Период испытательного срока можно уменьшить по согласию сторон. Его оформляют дополнительным соглашением к трудовому договору Если на период испытательного срока выпадает больничный, то период испытательного срока не увеличивается В период испытательного срока не учитывается период: временной нетрудоспособности;

нахождения в отпуске без сохранения зарплаты;

другие периоды, когда работник отсутствовал на рабочем месте.

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