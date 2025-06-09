Перейти на УСН в середине года можно при утрате права на НПД, а ККТ можно купить заранее

Самозанятый, который хочет перейти на упрощенку, может заранее приобрести ККТ и начать ее применять при первой же сделке, которая не попадает под НПД.

Самозанятый, который хочет заняться перепродажей товаров, потеряет при этом право применять налог на профессиональный доход. Для дальнейшей работы ему понадобится выбрать налоговый режим и приобрести ККТ.

При утрате права на НПД он может перейти на упрощенку – даже в середине года. Для этого нужно провести сделку, которая запрещена для самозанятых.

Купить и зарегистрировать ККТ можно заранее, и указать там УСН. Применять кассу можно при первой же сделке, которая не подходит под НПД.

Если ККТ приобретели и зарегистрировали уже после перехода на УСН – нужно оформить чек корректировки.

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