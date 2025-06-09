Перейти на УСН в середине года можно при утрате права на НПД, а ККТ можно купить заранее
Самозанятый, который хочет заняться перепродажей товаров, потеряет при этом право применять налог на профессиональный доход. Для дальнейшей работы ему понадобится выбрать налоговый режим и приобрести ККТ.
При утрате права на НПД он может перейти на упрощенку – даже в середине года. Для этого нужно провести сделку, которая запрещена для самозанятых.
Купить и зарегистрировать ККТ можно заранее, и указать там УСН. Применять кассу можно при первой же сделке, которая не подходит под НПД.
Если ККТ приобретели и зарегистрировали уже после перехода на УСН – нужно оформить чек корректировки.
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