Минтруд рассказал, как сэкономить выходной при сдаче крови на работе

За донорство крови положен дополнительный выходной, даже если работник сдал ее в выходной, праздник или во время отпуска.

Если сотрудник сдал кровь на работе в день донора, у него есть право на оплачиваемые выходные, пишет Минтруд.

После сдачи крови можно продолжить работу, но это нужно согласовать с работодателем.

«Только в этом случае работник имеет право на два дополнительных оплачиваемых дня отдыха. Один из них — за день сдачи крови. Второй — в любой другой день по вашему выбору»,— пояснило ведомство.

Оба дня отдыха оплачиваются по среднему заработку.

Но на производстве с вредными или опасными условиями труда продолжать работать в день сдачи крови нельзя.

Если работник сдал кровь или ее компоненты во время ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или в праздник, ему по желанию предоставляют другой день отдыха. Использовать его нужно до конца года.

Работник, который в день сдачи крови не планирует выходить на работу, должен предупредить работодателя.

Справку о донорстве можно принести в любое время, точные сроки не установлены.

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