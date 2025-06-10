Роструд: индексировать зарплату нужно всем работникам, в том числе внештатникам
В Роструд обратились с вопросом по поводу индексации зарплаты заштатному работнику. В 2022 году специалиста вывели «за штат». При этом должность и должностные обязанности остались те же, но с 2022 года зарплату не индексировали, объясняя это тем, что «заштатникам» индексация не положена.
«Законом не установлено понятие выведения должности за штат», — отметили на сайте Онлайнинспекции.рф.
Индексация проводится целью обеспечить соответствие заработной платы уровню цен на товары и услуги. Ее проводят при росте цен на них в конкретной местности. Индекс потребительских цен характеризует инфляцию и рассчитывается Росстатом.
Сейчас порядок индексации законодательно не установлен, но установлена обязанность работодателя проводить индексацию, напоминает Роструд. Порядок индексации зарплаты работодатель устанавливает в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
«В любом случае считаем, что индексация должна охватывать всех работников соответствующего работодателя, в ином случае в действиях работодателя имеются признаки дискриминации», — указало ведомство.
Согласно абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
При этом по ч. 2 ст. 132 ТК запрещена дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда.
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