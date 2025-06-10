В июне 2025 года появится рейтинг вузов и колледжей по трудоустройству выпускников

Чтобы выпускники школ могли определиться, в какой вуз или колледж им поступать, на портале «Работа России» будут публиковать рейтинги учебных заведений.

Кабмин утвердил методику, по которой будет формироваться рейтинг вузов и колледжей по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников.

Сравнивать образовательные учреждения будут по направлениям подготовки. Это математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура.

«Уровень трудоустройства и медианной зарплаты выпускников будет соотноситься с уровнем трудоустройства и заработка выпускников по этому же направлению», — сказано на сайте Минтруда.

Позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей: доля трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данные об их медианной зарплате.

«Такой расчет поможет абитуриентам, определившимся с направлением подготовки, выбрать колледж или вуз для поступления», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Рейтинг для колледжей будут определять по 24 приоритетным отраслям экономики и пяти ведомственным группам колледжей (например, колледжи-интернаты для инвалидов).

Все рейтинги будут опубликованы в июне 2025 года на портале «Работа России».

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