Сотрудникам предлагают давать отдых в случае выгорания

Если у сотрудника появились признаки эмоционального выгорания, то работодателям лучше дать ему отпуск, перевести на дистанционную работу или отправить на больничный.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что эмоциональное выгорание сотрудников может стать поводом для отпуска, дистанционной работы или больничного.

«Лучше работодателю, если он видит, что сотрудник выгорает, ему требуется перезагрузка, то пусть даст несколько дней отдохнуть. [Можно отпуск] за свой счет дать, оформить дистанционную работу, дать возможность уйти на больничный, если врач найдет определенные признаки или определенный диагноз будет поставлен», — сказал Нилов.

Недавно Институт исследования проблем современной политики Антона Орлова предложил Минтруду ввести дополнительный отпуск для работников, которые страдают от выгорания. Депутат считает, что это можно обсудить, но на трехсторонней встрече, где будут профсоюзы, правительство и работодатели.