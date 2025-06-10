Роструд: работодатель должен дать выходной удаленному работнику в региональный праздник
Дистанционный сотрудник может работать из другого региона, где есть свои дополнительные праздники. И в такие дни ему полагаются выходные, считает Роструд.
На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос о правомерности действий работодателя в такой ситуации: компания находится в Москве, а сотрудник работает дистанционно на территории Татарстана, что указано в трудовом договоре. Работодатель не предоставляет региональные выходные ссылаясь на то, что штаб-квартира организации – в Москве.
«Полагаем, что неправомерны, поскольку вы фактически осуществляете трудовую деятельность в Республике Татарстан, что подтверждается трудовым договором», — ответило ведомство.
Власти субъектов РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни. Например, таким днями можно объявлять религиозные праздники.
Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство, а работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме исключений, указанных в ст. 113 ТК.
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