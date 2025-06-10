Роструд: работодатель должен дать выходной удаленному работнику в региональный праздник

Работнику на удаленке положен выходной день в региональный праздник, если место работы указано в трудовом договоре.

Дистанционный сотрудник может работать из другого региона, где есть свои дополнительные праздники. И в такие дни ему полагаются выходные, считает Роструд.

На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос о правомерности действий работодателя в такой ситуации: компания находится в Москве, а сотрудник работает дистанционно на территории Татарстана, что указано в трудовом договоре. Работодатель не предоставляет региональные выходные ссылаясь на то, что штаб-квартира организации – в Москве.

«Полагаем, что неправомерны, поскольку вы фактически осуществляете трудовую деятельность в Республике Татарстан, что подтверждается трудовым договором», — ответило ведомство.

Власти субъектов РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни. Например, таким днями можно объявлять религиозные праздники.

Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство, а работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, кроме исключений, указанных в ст. 113 ТК.

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