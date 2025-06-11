Роструд объяснил, что будет с зарплатой у тех, кто работает 12 июня 2025 в День России
12 июня 2025 – официально нерабочий праздничный день, напоминает Роструд. Тем, кто в этот день будет работать, ТК гарантирует повышенную оплату труда:
работникам, получающим оклад — не менее чем в двойном размере;
сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам с оплатой по тарифам — не менее двойной тарифной ставки.
Но сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты за работу в нерабочий праздничный день. Тогда за работу в праздник он получит оплату в одинарном размере, а дополнительный день отдыха не оплачивается.
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