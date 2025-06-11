В Соцфонде рассказали, какой средний размер пенсий госслужащих

Чиновники на пенсии в среднем получают 36,2 тысячи рублей, причем разница между выплатами тем, кто продолжает работать, и тем, кто не работает, минимальна.

По данным Социального фонда на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных служащих составил чуть больше 36 тыс. рублей в месяц.

Размер выплат для тех, кто работает — 36 934 рублей, а для неработающих чиновников на пенсии — 36 120. Об этом пишут «РИА Новости».

На начало 2025 года средний размер надбавки для госслужащих при выходе на страховую пенсию по стажу и по выслуге лет составляет почти 15 тыс. рублей.

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