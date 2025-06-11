👖 Переодевание в спецодежду может входить в рабочее время: Роструд обозначил критерии

В правилах внутреннего трудового распорядка нужно прописать, включается ли время на переодевание в спецодежду в рабочее время.

Если использование спецодежды предусмотрено требованиями охраны труда, и переодевание является обязательным условием допуска к работе, то возникает вопрос: включается ли время, которое работник тратит на переодевание, в рабочее время.

Об этом спросили на сайте Онлайнинспекции.рф. В Роструде считают, что время на переодевание должно быть включено в рабочее время, но это следует прописать в локальном акте. То есть однозначного ответа не может быть, но ориентир дан.

«В правилах внутреннего трудового распорядка должно быть определено время начала и окончания рабочего времени и включается ли время на переодевание в спецодежду в рабочее время.

По нашему мнению, время на переодевание в спецодежду в указанной ситуации должно быть включено в рабочее время, так как данные действия являются исполнением требований охраны труда. Таким образом, переодевание в спецодежду является трудовой обязанностью работника и время на ее исполнение должно включаться в состав рабочего времени», — отвечает ведомство.

Работник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда согласно ч. 2 ст. 21 ТК, напоминает Роструд.

Научим вести учет рабочего времени на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы сможете работать с трудовыми книжками, принимать и увольнять сотрудников, составлять договоры, настраивать и вести воинский учет, оформлять пособия и отражать операции в 1С:ЗУП.

Только до понедельника, 16 июня, вы можете купить курс за 3 500 руб.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка».