🏢 Любой собственник помещения в многоквартирном доме может подать заявление о формировании земельного участка, на котором стоит дом

Земельные участки под многоквартирными домами освобождены от налогов. Данные о том, что входит в состав общего имущества жильцов, налоговики получают от Росреестра.

ФНС разъяснила основания освобождения от налогообложения земельного участка под многоквартирным домом (МКД).

Такие участки в составе общего имущества дома освобождены от налогов. При этом земельный участок, на котором расположен МКД, принадлежит на праве долевой собственности собственникам помещений в этом доме. Границы и размер участка определяются в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.

Если земельный участок сформирован до введения в действие Жилищного кодекса (1 марта 2025) и поставлен на кадастровый учет, он бесплатно переходит в общую долевую собственность жильцов.

Если же земельный участок не сформирован до введения в действие ЖК, любой собственник помещения в многоквартирном доме может обратиться с заявлением о формировании участка. Со дня проведения кадастрового учета участок перейдет в долевую собственность жильцов.

Специального решения органов публичной власти о предоставлении земельного участка или обязательной регистрации права общей собственности на данный участок в ЕГРН не требуется – отмечено в постановлении Конституционного Суда от 28.05.2010 № 12-П.

У налоговиков нет полномочий определять условия формирования и кадастрового учета земельных участков, отмечает ФНС. Поэтому инспекторы начисляют налоги и узнают о том, что участок входит в состав общего имущества собственников помещений МКД, на основе сведений из Росреестра.

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