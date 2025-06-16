Если работник не согласен с дисциплинарным взысканием, должны выдать копию приказа. Иногда — выписку
Работник, который не согласен с объявленным дисциплинарным взысканием, имеет право его оспорить. Для этого нужна копия приказа. На сайте Онлайнинспекции.рф задали вопрос о порядке получения копии – обязан ли работодатель ее предоставить.
«Обязан в течение трех рабочих дней со дня получения от вас письменного требования. Если в приказе буду фигурировать другие работники, то работодатель обязан будет выдать вам выписку из приказа, касающуюся только вас», — разъяснил Роструд.
Документы, связанные с работой, работодатель должен выдать в соответствии со ст. 62 ТК, напомнило ведомство.
Подробнее о том, как работать с дисциплиной труда, оформлять поощрения и взыскания, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».
Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять сотрудников, оформлять отпускные, больничные и пособия, составлять локальные нормативные акты, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.
Докажите работодателю, что ваши знания и навыки намного ценнее, чем функции ИИ, сохраните рабочее место и сможете претендовать на повышение.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 рублей вместо
33 000 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию