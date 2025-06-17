Если работник уволился, а потом вернулся – его снова нужно ознакомить с ЛНА и провести стажировку

Перед стажировкой необходимо провести инструктаж по охране труда, а с документами ознакомить сотрудника под роспись.

Если работник уволился, а через месяц или иной срок устраивается на то же рабочее место – его нужно заново ознакомить с локальными нормативными актами и приказами. Об этом говорится в ч. 3 ст. 68 ТК: работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Кроме того, нужно провести инструктаж по охране труда и обучение требованиям его охраны, а потом – стажировку по охране труда на рабочем месте, указал Роструд. Это определено в п. 25 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

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